Sorana vs Simona, in optimi la Indian Wells

Cele mai bine cotate tenismene romance, Sorana Carstea si Simona Halep, se vor duela in optimile turneului de la Indian Wells (SUA). In duelurile directe, Carstea conduce cu 2-1, dupa victorii la Cincinnati, 6-2, 6-4, in 2010, si la Bucuresti, in 2008, scor 3-6, 6-3, 6-1. Halep s-a impus la Marbella, tot in 2010, scor 6-4, 7-6 (4).Sorana Carstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, a acces in optimi la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 5-7, 6-1, 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaia, locul ... citeste toata stirea