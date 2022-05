Sorin Cartu: "Am avut in doua meciuri peste 40 de mii de fani si au plecat de la stadion cu capul in pamant"

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, s-a declarat extrem de dezamagit de ratarea tuturor obiectivelor din acest sezon, dar mai ales de faptul ca 40.000 de fani au plecat de la stadion cu capul in pamant dupa meciurile cu FCSB si Sepsi."Pacat. In toate obiectivele am fost la mana noastra, dar le-am ratat si am dezamagit maxim, ca tot ne asociem cu Craiova Maxima, am gresit maxim. De trei ori ne-au invins cei de la Sepsi, ne-au batut si in campionat si de doua ori in Cupa. De ... citeste toata stirea