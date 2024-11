Sorin Cartu: "E un cadou deosebit investitura ca presedinte"

In ziua in care implineste 69 de ani, Sorin Cartu a fost anuntat oficial ca presedinte onorific la Universitatea Craiova. Dupa ce a fost jucator, antrenor, director tehnic, presedinte executiv, legenda Stiintei va indeplini si functia de presedinte de onoare al clubului. "Sorin Cartu a fost, este si va fi Universitatea Craiova! Fix la ceas aniversar, legenda alb-albastra isi reia activitatea alaturi de noi. Impreuna vom fi mai puternici! La multi ani cu multe bucurii in alb-albastru, Sorinaccio! ... citește toată știrea