Sorin Cartu (67 de ani) nu mai este presedintele clubului Universitatea Craiova, el anuntandu-si oficial retragerea din fotbal, in cadrul unei conferinte de presa. Glorie a Craiovei Maxima, Sorin Cartu este oficial al clubului din 2019, iar in 2022 a fost ales presedinte de abonati, avand un mandat de doi ani. In ultima jumatate de an, nu mai putin de trei conducatori ai Universitatii Craiova au renuntat la functii: Sorin Cartu, Marcel Popescu si Marian Copilu. Motivul anuntat de "Sorinaccio" ... citeste toata stirea