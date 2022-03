Sorin Cartu, unic candidat la presedintia Stiintei: "Existenta mea se confunda cu Universitatea Craiova"

Unic candidat la alegerile pentru presedintia Stiintei, Sorin Cartu dezvaluie ca a ales sa continue in aceasta functie pentru ca nu-si imagineaza viata fara fotbal, iar Universitatea Craiova a fost echipa cu care s-a confundat existenta sa. "Sorinaccio", cel mai bun marcator all-time al Stiintei in cupele europene, spune ca el colegii din Craiova Maxima aflati in club, pot veni, pe langa partea legata de imagine, si cu sfaturi importante pentru a ajuta echipa, dezideratul cel mai important ... citeste toata stirea