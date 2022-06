Sorin Toacsen, team-manager la SCM Craiova

SCM Craiova l-a instalat in functia de team-manager al echipei feminine de handbal pe fostul mare portar al Universitatii Craiova si al nationalei Romaniei, Sorin Toacsen (53 de ani). Toacsen, originar din Severin, a activat in ultimii ani ca director tehnic in cadrul FRH, apoi ca antrenor cu portarii la echipa masculina de handbal CSM Bucuresti."Sport Club Municipal Craiova anunta faptul ca Sorin Toacsen este noul Team Manager al echipei de handbal feminin SCM Universitatea Craiova. Sorin ... citeste toata stirea