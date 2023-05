Luciano Spalletti, antrenorul care a adus titlul la Napoli dupa 33 de ani, a confirmat ca nu va mai antrena Napoli in sezonul urmator. "Trebuie sa ma odihnesc pentru ca ma simt putin obosit, trebuie sa fac un pas inapoi", a declarat tehnicianul de 64 de ani, cel mai in varsta antrenor care a cucerit scudetto.Presedintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, anuntase duminica seara ca antrenorul sau a cerut un "an sabatic". "Spalletti este un om liber. ... citeste toata stirea