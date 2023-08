Nationala Spaniei este noua campioana mondiala la fotbal feminin, dupa ce a castigat finala editiei desfasurate in Australia si Noua Zeelanda, scor 1-0, contra Angliei. Ibericele au controlat partida de la Sydney si au marcat prin fundasul stanga Olga Carmona, in prima repriza. Aceasta a fost comparata imediat cu Andres Iniesta, cel care a punctat in finala din Africa de Sud, in 2010, pentru primul titlu mondial al Spaniei.Decarul la Roja, Jennifer Hermoso, a ratat un penalty in partea ... citeste toata stirea