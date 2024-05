Spania: Del Bosque - presedintele Comisiei RFEF

Pilar Alegria, ministrul Educatiei, formarii profesionale si sportului a anuntat desemnarea fostului selectioner, Vicente Del Bosque (73 ani) ca presedinte al Comisiei de supraveghere, normalizare si reprezentare care va veghea Federatia regala de fotbal (RFEF) pana la urmatoarele alegeri, programate dupa Jocurile Olimpice. Alegria a stabilit si obiectivele pe care le are aceasta comisie: in primul rand sa reprezinte fotbalul spaniol, in al doilea rand sa asigure transparenta si activitate ... citește toată știrea