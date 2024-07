Spania - Franta, prima semifinala de la Euro 2024

Spania - Franta este prima semifinala de la Euro 2024, cele doua echipe calificandu-se dupa ce au eliminat in sferturi Germania, respectiv Portugalia.Spania a invins cu 2-1, la Stuttgart, gazda turneului final, Germania, dupa prelungiri. Ibericii l-au pierdut devreme pe Pedri, accidentat, dar inlocuitorul sau, Dani Olmo, a deschis scorul, in repriza secunda. Selectionerul Spaniei a facut niste schimbari parca pentru a readuce adversara in joc, iar Wirtz a egalat in minutul 89. Merino a ... citește toată știrea