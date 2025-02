Spania: Luis Rubiales amendat cu... 10.800 de euro si atat

Fostul sef al Federatiei spaniole de fotbal, Luis Rubiales, a fost gasit vinovat de agresiune sexuala, dupa ce a sarutat-o fortat pe Jenny Hernandez, fara consintamantul acesteia. Momentul a fost prilejuit de castigarea Cupei Mondiale la fotbal, de echipa reprezentativa feminina a Spaniei, in august 2023. Rubiales a fost amendat cu 10.800 de euro (o amenda de 20 de euro pe zi in urmatoarele 18 luni) si in plus 3.000 euro pentru raspundere civila. Are interdictia de a se apropia de jucatoare, ... citește toată știrea