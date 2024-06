Spania s-a jucat cu Italia, dar a castigat printr-un autogol

Derby-ul grupelor Euro 2024, Spania - Italia, a semanat ca raport de forte cu finala Euro 2012, dar in loc de 4-0 a fost numai 1-0 pentru Furia Roja, meciul fiind decis de autogolul lui Calafiori (50). Ibericii au dominat Squadra Azzurra de parca ar fi avut in fata San Marino, ratand in serie, iar extremele Nico Williams si Lamine Yamal, avandu-i pe Cucurella si Carvajal in spate, i-au maltratat pe Di Lorenzo si Dimarco. Finalul a fost mai echilibrat, fiindca selectionerul Spaniei s-a complicat ... citește toată știrea