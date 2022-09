Spania, ultima calificata in Final Four-ul Ligii Natiunilor

Datorita unui gol marcat de Morata in minutul 88, Spania a castigat duelul direct cu Portugalia pentru castigarea grupei de Nations League si obtinerea ultimului loc in semifinalele competitiei. In duelul iberic de la Braga, Portugaliei ii era suficient un egal pentru a merge in Final Four, dar lusitanii au retrait finalul partidei cu Serbia, din preliminariile Mondialului din Qatar, pe care au pierdut-o neverosimil, fiind nevoiti sa treaca prin emotiile barajelor.Spania, Italia, Croatia si ... citeste toata stirea