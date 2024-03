Spectacol in amicalele internationale de marti

In cel mai atractiv meci amical disputat marti seara, Spania si Brazilia au remizat, scor 3-3, pe Santiago Bernabeu. Gazdele au marcat de doua ori din penalty, prin Rodri de la Manchester City, dar portarul Unai Simon a gafat la primele doua reusite ale brazilienilor. Rodrygo a marcat pe arena cu care este familiar, iar Endrick a punctat si el in premiera in viitoarea sa casa, pustiul de 17 ani fiind semnat deja de Real Madrid.Anglia a evitat in prelungiri, datorita lui Bellingham, esecul in ... citește toată știrea