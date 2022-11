Spectacol in Ghana - Coreea de Sud 3-2

Nu mai putin de 11 goluri s-au marcat in primele doua meciuri ale zilei la Mondialul din Qatar. In al doilea duel de azi din etapa a doua a grupelor, chiar mai spectaculos decat Serbia - Camreun, nationala Ghanei a invins Coreea de Sud cu 3-2. Eroul "Stelelor Negre" a fost atacantul lui Ajax si unul dintre remarcatii actualei editii de Champions League, Mohamed Kudus, care a reusit o dubla, la fel ca varful coreean Cho. In grupa H, Ghana are 3 puncte si joaca in ultima runda ... citeste toata stirea