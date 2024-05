Squadra Azzurra, cu 30 de jucatori convocati provizoriu pentru Euro 2024

Selectionerul Italiei, Luciano Spaletti, a convocat 30 de jucatori in lotul provizoriu pentru Euro 2024. Campioana europeana en-titre face parte din grupa B, alaturi de Spania, Croatia si Albania. Din lot nu fac parte jucatori precum Bonucci, Spinazzola, Berardi, Immobile, Locatelli sau Gnonto. In schimb, Nicolo Fagioli, fotbalistul de la Juventus care a fost suspendat timp de 7 luni din cauza pariurilor, apare in lotul preliminar.Lotul Italiei pentru Euro 2024:Portari: Gianluigi Donnarumma ... citește toată știrea