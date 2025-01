Stefan Vladoiu pleaca de la Craiova sa joace in Ucraina

Fundasul dreapta Stefan Vladoiu va parasi Universitatea Craiova pentru a juca in Ucraina, la Kolos Kovalivka, formatie va achita suma de 100.000 de euro pentru transfer si alti 250.000 de euro plus bonusuri jucatorului in cei 2,5 ani de contract. In varsta de 26 de ani, Vladoiu intrase in ultimele sase luni de contract cu Stiinta, unde ii avea concurenti pe postul de fundas dreapta pe Iago Lopez, Florin Gaspar, Carlos Mora si Mihai Capatana.Kolos Kovalivka este pe locul 11 din 16 echipe in ... citește toată știrea