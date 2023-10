Nationala de rugby a Romaniei a incheiat Mondialul din Franta cu inca un esec, in singurul meci considerat accesibili pentru "stejari", cel cu Tonga, care s-a impus insa cu scorul de 45-24 (21-17), la Lille, in Grupa B. Dupa ce a incasat 11 eseuri de la Irlanda si tot atatea de la Africa de Sud si 12 de la Scotia, Romania a terminat turneul cu inca sapte eseuri primite, care le-au asigurat celor din Tonga si punctul bonus ofensiv.In precedentele partide in Franta, Romania a pierdut cu 8-82 cu ... citeste toata stirea