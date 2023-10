Intr-o Polivalenta aproape goala (in jur de 200 de privitori), craiovenii aratand ca nu mai sunt interesati nici macar de baschet, sportul de sala care a avut cea mai mare medie de spectatori in ultimul deceniu, baschetbalistii de la SCMU Craiova au pierdut meciul de debut in acest campionat, scor 74-69, in fata lui CSM Oradea. Desi oaspetii au avut mari probleme de lot, au reusit sa sa impuna in Banie in fata unui adversar schimbat aproape complet fata de sezonul precedent. Este al treilea ... citeste toata stirea