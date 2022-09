Intr-un meci disputat in devans, in cadrul etapei a 4-a a seriei a 6-a din Liga a III-a, echipa a doua a Universitatii Craiova s-a impus in deplasare, pe terenul de la Fedelesoiu, scor 2-0, contra formatiei Viitorul Daesti. Ambele goluri au fost marcate in partea secunda. Marian Danciu a deschis scorul cu un sut senzational la vinclu, de la 25 de metri, iar Alberto Calin a majorat diferenta, in prelungiri, ... citeste toata stirea