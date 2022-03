Stiinta a anihilat Farul lui Hagi si incepe play-off-ul pe podium

Universitatea Craiova a terminat sezonul regular in tromba, invingand Farul si, dupa 6 victorii in ultimele 6 meciuri, trupa lui Reghecampf va incepe play-off-ul pe podium. Desi nu s-a desprins categoric pe tabela, Stiinta a avut meciul sub control, a acoperit bine zonele si n-a oferit vreo oportunitate trupei lui Hagi, mai neputincioasa ca oricand in jumatatea adversa. In ciuda afisului partidei, cu doua echipe spectaculoase si sigure de play-off, n-am avut parte de vreo mare ocazie de gol. ... citeste toata stirea