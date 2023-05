Universitatea Craiova a castigat Liga de Tineret, dupa ce s-a impus cu 3-1 in finala de la Targoviste cu UTA Arad. "Leutii" vor evolua astfel in UEFA Youth League. Pentru Stiinta au punctat: Alexandru Melniciuc (46), Denis Dragu (71) si David Barbu (83), iar Ahmet Ekmekci (48) a inscris pentru aradeni.Antrenorul Stefan Florescu a beneficiat de doi dintre jucatorii care se antreneaza sub comanda lui Eugen Neagoe: Stefan Baiaram si David Sala. Primul, care nu a fost retinut in lotul primei ... citeste toata stirea