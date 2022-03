Stiinta a defilat la Mioveni

Echipa-fanion a Olteniei, singura care conteaza pentru fanii acestei regiuni, continua parcursul bun in 2022. Cu evolutia convingatoare si succesul net, scor 3-0, de la Mioveni, Stiinta Craiova ajunge la 5 victorii consecutive si isi consolideaza pozitia pe podium, cu o etapa ramasa din sezonul regular.Mioveniul se anunta un adversar a fi greu de dovedit. Pelici, un alt Sandoi al Ligii I, isi educa echipele in stilul "lunga si pe-a doua", cu toti cei 11 jucatori in spatele mingii si atenti la ... citeste toata stirea