Stiinta a fost praf cu Pafos, iar Mitrita s-a accidentat

In primul amical din cadrul stagiului de pregatire din Austria, Universitatea Craiova a fost invinsa cu 2-1 de formatia cipriota Pafos. Alb-albastrii au avut o evolutie modesta si au pierdut in consecinta, dar ingrijorator a fost faptul ca Mitrita s-a accidentat in minutul 13, dupa ce a fost lovit la spate de un adversar intr-un duel pentru minge, vedeta Stiintei iesind de pe teren.Elvir Koljic a deschis scorul in minutul 6, dupa o faza creata de Vladoiu si Cretu. Cipriotii au egalat in ... citește toată știrea