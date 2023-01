Stiinta a invins Kecskemeti, la primul meci cu Neagoe pe banca

In primul meci de verificare din cadrul stagiului de pregatire din Turcia, Universitatea Craiova a invins cu 3-1 formatia maghiara Kecskemeti, care, cu cateva ore mai devreme, jucase un alt amical, impotriva Rapidului, giulestenii castigand tot cu 3-1. In meciul in care Eugen Neagoe a debutat pe banca tehnica a Stiintei, golurile au fost marcate de Roguljic (47), Raul Silva (53) si Rivaldinho (89), respectiv Hadaro (48).Stiinta a dominat partida de la un cap la altul, dar toate golurile au ... citeste toata stirea