Stiinta a ratat prea mult pentru a castiga derby-ul cu Dinamo

Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo s-a indepartat de vremurile in care se inghesuiau 50.000 de spectatori ca sardelele pe "Central", de pe plopii care strajuiau arena si pana in preajma terenului de joc, iar in teren slalomau jucatori de clasa. Acum, circa 13.000 de spectatori au onorat un meci mai important pentru clasament decat prin prisma orgoliilor de odinioara. "Nordul" Craiovei a creat totusi atmosfera de derby, cu coregrafie si torte, in timp fanii "cainilor" au fost multi si