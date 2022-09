Stiinta a transat duelul cu FCSB+Radu Petrescu+VAR

Forma oscilanta si absentele importante nu-i confereau mari sperante Universitatii Craiova in derby-ul cu FCSB, un adversar superior pe hartie si cu nevoie disperata de puncte. Determinarea jucatorilor, organizarea de joc si impulsul fanilor au inclinat insa balanta in favoarea oltenilor. Am asistat probabil la cea mai clara victorie, din punct de vedere al jocului, din derby-urile Stiintei cu FCSB. Cu o echipa sever imbatranita, cu transferuri bizare, facute parca in ciuda fanilor proprii, ... citeste toata stirea