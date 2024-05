Stiinta a triumfat de Paste in derby-ul cu FCSB

Intr-o zi in care vestea cea mare a venit de la Arad, Stiinta si-a luat punctele cuvenite dintr-un derby pe care-l pierduse clar in acest sezon, atunci cand conta si pentru adversar. De Sarbatori, aproape toti cei 20.000 de oameni prezenti pe "Ion Oblemenco" au fost impacati cu ce s-a intamplat pe teren. N-a fost "omenie" de Paste, dar nici lupta pe viata si pe moarte. Nici nu era cazul. Asa se intampla oriunde in lume in meciurile intre o echipa cu obiectiv si una cu sezonul incheiat. Stiinta ... citește toată știrea