Stiinta, cu Puma pana in 2027

Dupa ce a anuntat continuarea colaborarii pana in 2025 cu sponsorul principal, operatorul de pariuri sportive & cazinou online Betano, Universitatea Craiova a prelungit si parteneriatul cu firma de echipament sportiv Puma pe inca patru ani, pana in 2027, precedenta intelegere expirand in 2023. Puma ii imbraca pe juveti din 2020, de cand Universitatea Craiova a incheiat colaborarea cu fostul partener tehnic, Joma.Sales-managerul Puma Romania, Catalin Caramalau, a declarat ca are mare incredere ... citeste toata stirea