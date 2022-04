Stiinta, entuziasmanta, precum o victorie in extremis!

Spectacol intr-o seara de primavara in Banie, in care ploaia a udat un succes superb al Stiintei, echipa de poveste care de peste sapte decenii s-a infipt in sufletele oltenilor, le-a condimentat existenta si i-a dus de la fericire la extaz de nenumarate ori. Asa cum a fost si parcursul meciului de duminica seara. In lipsa unor performante din vremuri apuse, astfel de meciuri iti castiga timp, iti oblojesc rani, iti alimenteaza sperante de care ti-e teama sa te mai agati. Puhoiul alb-albastru a ... citeste toata stirea