Stiinta, fara "vina", fara "capatana"!

Universitatea Craiova, echipa cu buget de 12,5 milioane, cu jucatori platiti la zi, cu salarii de zeci de mii de euro pe luna, cu conditii de pregatire si refacere impecabile, carati pana la Sibiu cu charter, a avut numai un sut pe poarta, in minutul 76, si nicio ocazie de gol, pierzand cu 1-0, pe teren neutru, in fata lui Hermannstadt, echipa venita din liga a doua, batuta anul trecut in Cupa Romaniei de Filiasi, cu jucatori anonimi, neplatiti de o jumatate de an, fara conditii de pregatire, ... citeste toata stirea