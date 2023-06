In al doilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Bulgaria, Universitatea Craiova a invins vicecampioana din Kosovo, FC Drita Gijlan, scor 2-0, prin golurile de generic reusite de Alexandru Cretu (76) si de Ante Roguljic (83). Alb-albastrii au mai avut doua suturi in bara, prin Mitrita si Cretu, kosovarii avand si ei o bara, cu cateva minute inainte ca Universitatea Craiova sa deschida scorul.Universitatea Craiova a evoluat in formula: D. Lazar (46 L. Popescu) - Vladoiu (46 ... citeste toata stirea