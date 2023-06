Alexandru Mitrita s-a intors la Universitatea Craiova, semnand un contract pe 3 ani si va fi prezentat suporterilor marti, 13 iunie, in Piata Mihai Viteazul. Clubul a anuntat si demararea unui turneu special dedicat copiilor, cu titlul "Si eu vreau sa fiu Mitrita!""Alex Mitrita te cheama in Piata "Mihai Viteazul" marti, de la ora 19:30. Tu ce ii raspunzi? Aici este orasul in care s-a nascut. Aici a invatat ce inseamna iubirea pentru Stiinta. Aici a trait cele mai mari bucurii si ... citeste toata stirea