"Cand e sa se aleaga praful..." ar putea fi titlul cronicii meciului Stiintei in Giulesti. Degeaba a jucat mai bine Craiova si si-a creat mai multe situatii decat Rapidul, fiindca nu putea castiga acest meci in contextul actual, chiar si invocand traditia. O echipa fara presedinte, fara antrenor vizibil, cu niste jucatori blazati si blamati, fara suporteri alaturi, nu poate scoate ceva dintr-un astfel de derby, chiar daca a avut cumva jocul sub control. Rezultatul, nemeritat pe teren, a fost ... citeste toata stirea