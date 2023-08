In etapa a 5-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in seara aceasta, de la ora 21.30, in deplasare contra nou-promovatei Poli Iasi. Alb-albastrii au ajuns ieri in Moldova cu avionul, s-au antrenat in Copou, unde Mitrita a fost asaltat de copii pentru autografe si poze. Reghecampf a declarat ca ultimul venit, Kurtic, nu va debuta astazi, ci, cel mai probabil, saptamana viitoare, acasa, cu UTA. Craiova este obligata sa castige in seara aceasta pentru a-si confirma pretentiile, desi ... citeste toata stirea