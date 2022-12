Stiinta joaca urmatorul meci oficial pe 21 ianuarie

Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul urmatoarei etape a Superligii, respectiv runda a 22-a, prima din anul 2023. Universitatea Craiova va juca primul meci oficial al anului in deplasare, cu FC Botosani, sambata, 21 ianuarie, de la ora 20. Alb-albastrii sunt in vacanta pana pe 4 ianuarie, cand se vor reuni, iar apoi vor pleca intr-un stagiu de pregatire in Antalya, unde vor disputa si cateva meciuri amicale. Deocamdata, Universitatea Craiova, care a incheiat anul 2022 pe locul 5, cu ... citeste toata stirea