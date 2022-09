Stiinta l-a imprumutat pe Vladoiu la "U" Cluj

Universitatea Craiova l-a imprumutat pe fundasul dreapta Stefan Vladoiu la Universitatea Cluj, pana la finalul acestui sezon. Jucatorul de 23 de ani se va pregati sub comanda lui Eugen Neagoe, urmand a reveni in Banie in vara viitoare. Daca la Universitatea Craiova concura pentru un post de titular cu Hanca, Martic, Vatajelu si Capatana, la Cluj, Vladoiu ii are rivali pe Romeo si Baravykas.Universitatea Cluj l-a prezentat pe Vladoiu astfel:"FC Universitatea Cluj isi consolideaza ... citeste toata stirea