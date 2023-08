Universitatea Craiova continua seria "repatrierilor" sau, in cazul unora, a "ciorbelor reincalzite", si l-a readus in lot, de aceasta data cu transfer definitiv, pe mijlocasul francez Lyes Houri, in varsta de 27 de ani. El a lasat o buna impresie in urma cu doi ani, cand a venit de la Fehervar sub forma de imprumut, dar s-a accidentat grav cand era cu Universitatea Craiova in Antalya, intr-un amical cu Paksi, fiind indisponibil o lunga perioada de timp. Aceasta absenta si-a pus amprenta pe ... citeste toata stirea