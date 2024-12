Stiinta, la primul duel de saptamana aceasta cu Petrolul

Universitatea Craiova joaca de doua ori saptamana aceasta cu Petrolul Ploiesti, azi, in etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, si sambata, in etapa a 19-a a campionatului. Ambele partide vor avea loc pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, de la ora 20.00. Oltenii au sanse mici sa treaca de faza grupelor in Cupa Romaniei, dupa ce au pierdut cu 1-0 deplasare cu Metalul Buzau, meci in urma caruia finantatorul Mihai Rotaru a asteptat in van demisia antrenorului Costel Galca.Costel Galca are sperante ... citește toată știrea