Stiinta, la primul meci oficial din 2022: derby-ul cu Rapid

Universitatea Craiova disputa astazi, de la ora 20, pe arena "Ion Oblemenco", primul meci oficial din 2022, contra Rapidului, in etapa a 22-a a Ligii I. Desi vine dupa 7 meciuri consecutive fara victorie, Stiinta nu a efectuat nicio achizitie in pauza de iarna, in care a pus pe liber 4 jucatori: Roman, Balasa, Fedele si Ivanov, iar pe alti doi, Gaman si Houri, i-a pierdut pana la final de sezon din pricina accidentarilor. Mai mult, pregatirea din Antalya a fost ratata, din cauza infectarilor cu ... citeste toata stirea