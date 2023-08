In etapa a 6-a a Superligii, Universitatea Craiova intalneste UTA Arad, in seara aceasta, de la ora 21.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Fanii Stiintei isi pot procura bilete online, accesand https://bilete.ucv1948.ro/, dar si de la casele de la stadion, pentru a-i vedea pe Mitrita si pe Kurtic, slovenul care va debuta in seara aceasta, contra "Batranei Doamne". Bogdan Dumitrache va fi arbitrul intalnirii, iar lovitura de start o va da Ion Constantinescu, fost campion cu Campioana Unei Mari ... citeste toata stirea