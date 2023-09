Dupa doua esecuri survenite in urma unor prestatii rusinoase, nedemne nici de o candidata la retrogradare, Universitatea Craiova este nevoita sa se reabiliteze intr-o oarecare masura, in duelul de pe teren propriu cu Sepsi, programat in seara aceasta, de la ora 21.30, pe "Ion Oblemenco". Alb-albastrii revin dupa o luna intr-un meci acasa, iar copiii au acces gratuit, daca patrund in arena pe la poarta 5 de la Peluza Nord sau pe la poarta 11 de la Tribuna a II-a. Galeria din Peluza Nord a ... citeste toata stirea