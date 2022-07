Stiinta, prestatie jalnica si in ultimul amical din Austria

Prestatiile extrem de slabe etalate de Universitatea Craiova in meciurile amicale din stagiul din Austria s-au reflectat, in cele din urma, si intr-un rezultat, in chiar ultima partida de verificare. Formatia antrenata de Laszlo Balint, care nu pierduse in precedentele jocuri, desi jucase slab, la limita ridicolului, a pierdut cu 3-2 contra lui WSG Tirol, echipa care a evoluat in play-out-ul campionatului austriac, dar care a surclasat din toate punctele de vedere, in prima repriza, echipa lui ... citeste toata stirea