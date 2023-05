Stiinta a constientizat abia in repriza secunda ca e superioara CFR-ului, dar n-a luat toate punctele in Gruia, desi merita. De fapt, cu exceptia Farului, probabila viitoare campioana, Craiova le-a fost superioara tuturor adversarelor din play-off, dar a luat aproape de fiecare data mai putin. Si trebuie sa-si gaseasca explicatiile trupa lui Neagoe, intrucat nu a pierdut numai titlul, ci e pe cale sa ramana fara loc in Europa. De care, dupa regulile imbecile ale lui Burleanu, sunt aproape ... citeste toata stirea