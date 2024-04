Stiinta respecta traditia si castiga in Giulesti

In inferioritate numerica, in prelungiri, in Banie sau in Giulesti, pe canicula sau pe inghet, Universitatea Craiova ramane bestia nera pentru Rapid. Fie ca le scoate titlul din buzunar, ca-i retrogradeaza sau ca le destrama visul de Europa, pentru giulesteni, Stiinta reprezinta cosmarul traditional. S-a confimat inca o data, chiar daca in acest play-off pe Rapid numai FCSB nu i-a batut, tot in virtutea unei traditii recente, favorabile giulestenilor. Daca pe Farul si CFR le-a readus in ... citește toată știrea