Stiinta s-a chinuit, dar a biruit

Universitatea Craiova a castigat meciul cu Voluntari in stilul in care a cucerit CFR Cluj ultimele 4 campionate si cum ardelenii si-l vor adjudeca probabil si pe acesta. Adica fara sa impresioneze, cinic, marcand un gol cu capul si aparand avantajul pana la final, suferind, dar fara ca adversarul sa-si creeze ocazii clare de gol. Din fericire, nu aceasta a fost fata Stiintei in acest campionat si probabil niciun suporter oltean n-ar fi fost fericit cu un titlu insusit intr-o asemenea maniera. ... citeste toata stirea