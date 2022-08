Stiinta s-a complicat, dar a castigat cu Mioveniul, la Severin

Intre o calificare de efect si cea mai mare provocare europeana din ultimele decenii, dubla cu Beer Sheva, Stiinta avea un meci complicat din foarte multe de vedere, in campionat, cu Mioveniul. Victoria era tot ce conta intr-un astfel de joc, nici scorul, nici modul cum era obtinuta nu erau importante, in acest context. Mai ales ca multe i-au fost potrivnice echipei lui Radoi, pana la penalty-ul ratat in prelungiri de Antal, cel care marca decisiv anul trecut pentru UTA contra Stiintei.In cea ... citeste toata stirea