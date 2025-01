Stiinta s-a despartit de Stefan Vladoiu

Universitatea Craiova s-a despartit de fundasul dreapta Stefan Vladoiu (26 de ani), care intrase in ultimele sase luni de contract cu gruparea din Banie si se intelesese deja, pentru un contract din vara, cu formatia din prima liga ucraineana Kolos Kovalivka."Universitatea Craiova si Stefan Vladoiu au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii multumim lui Stefan pentru modul in care a aparat blazonul Stiintei in toti acesti ani si ii dorim mult succes mai departe! A bifat 145 de ... citește toată știrea