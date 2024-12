Stiinta scoate un punct din mlastina de la Ploiesti

Universitatea Craiova a fost aproape sa iasa din Top 6 in urma simulacrului de fotbal de la Ploiesti, o lupta in mlastina din care nimeni nu putea castiga, cu atat mai putin fotbalul. Echipa lui Galca nu putea invoca in niciun caz conditiile de joc, nici pe cele din deplasarile esuate la Iasi si Dinamo, fiindca pe teren impecabil n-a fost capabila sa se impuna cu Petrolul acasa, cu Metalul Buzau, Botosani si in alte jocuri in care a avut totul la indemana si n-a oferit nici pe departe cat era ... citește toată știrea