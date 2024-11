Stiinta se impune la Arad: 1 pauza, 2 final, c-asa-i in fotbal, ca la alegeri

Dupa surprizele de la alegerile prezidentiale, un esec al Stiintei la Arad nu mai soca pe nimeni, asa ca scorul de 1-0 pentru gazde la pauza a parut banal in acest context. Chiar daca valoarea era de partea Craiovei, in timp ce UTA si-a incropit echipa sa scape de retrogradare, ocaziile au fost impartite, meciul a placut, dar out-siderul avea avantaj. "Popica" putea sa faca mai mult la golul primit, dar si Screciu trebuia sa recurga la un fault. Pana ca Lukic sa devieze in poarta mingea asezata ... citește toată știrea